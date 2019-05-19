踏友善農地、捏石虎饅頭 另類自然課孩童直呼有趣

2019-05-19 11:14

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣自然生態協會與通霄鎮楓樹窩社區合作，以自然友善耕法找回野生動物的多樣性，更陸續捕捉到珍貴石虎、麝香貓、食蟹獴等珍貴物種影像，為了讓更多民眾了解推廣成效，協會也舉辦「石虎米」體驗活動，許多親子走下田地感受友善農作的魅力，許多小朋友頭一次走進濕漉漉的農田觀察田間生態，直呼「好有趣！」

苗栗縣自然生態協會自2017年起受農業委員會林務局新竹林管處委託執行林業計畫，於通霄鎮楓樹窩社區推廣友善農耕，經過長時經的自然復育，於田間架設紅外線自動相機陸續捕捉石虎、麝香貓、食蟹獴、鼬獾等珍貴生態物種，近來也推出「石虎米」，讓大眾看見友善耕作的成效。

為讓更多人看見石虎米的耕作情形，協會舉辦農耕體驗活動，讓許多家長帶著小朋友走進楓樹窩友善耕作的農地內，彎腰感受農耕樂趣及辛勞，同時了解不使用農藥、化肥、除草劑的自然生態耕法，看見淺山生態多元物種與農地和諧共存的發展願景，許多孩童頭一次踩進農田，直呼新鮮又有趣。

此外，楓樹社區媽媽教室也端出農村風味餐點慰勞學員們，並帶領大家製作造型可愛的石虎饅頭，希望推廣更多友善耕作的周邊產品，開闢綠色商機。協會理事洪維鋒表示，透過公部門、民間單位、社區共同合作，逐漸展現與自然共存的友善農耕成果，也讓更多人看見土地生機與健康無價的回饋。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法