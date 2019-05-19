各地悶熱防午後大雨！明鋒面報到有雨轉涼

2019-05-19 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕今（19）日仍受西南風影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，午後熱力作用加乘下，仍有局部大雨或豪雨發生的機率，山區累積降雨量已相當多，容易有坍方、落石等現象，盡量避免前往山區活動，出門也記得要攜帶雨具備用。

溫度方面，在沒下雨的時候，感受仍較悶熱，各地高溫普遍在30至32度，至於清晨及夜晚低溫約25度較為舒適。

此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊；中部以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及金門、馬祖沿海地區易有較強陣風，前往海邊活動請留意安全。

空氣品質部分，今日持續受西南風影響，中部空品區以南位於迎風面，擴散條件較佳，全台各地皆有降雨機會，可能洗除部分空氣污染物；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖多為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

未來天氣方面，下週一（20日）有結構性較好的鋒面通過，各地天氣不穩定，將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，有局部大雨或豪雨發生的機率；鋒面通過後東北季風會增強，天氣也會轉涼。

下週二（21日）鋒面逐漸遠離，北部及東北部地區逐漸轉為多雲的天氣，不過中南部及花東地區仍有局部短暫陣雨或雷雨；東北季風影響，北部及東半部一整天感受較涼，中南部早晚也較涼。

下週三（22日）起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，不過早晚仍較涼；下週三至下週六（25日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及午後西半部山區有局部短暫陣雨。。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 32 26 ~ 32 27 ~ 31 25 ~ 30

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