05/19 各報重點新聞一覽

2019-05-19 06:32

自由時報

步槍掃射茶館 10槍斃1男

台中驚爆恐怖份子手法的公然持步槍掃射殺人案，除了狙殺目標史忠誠身中十槍慘死，還造成一對無辜夫妻中彈受傷！這起昨天近午發生在台中市沙鹿區中山路風大茶館的槍擊命案，分持長短槍的兩名槍匪，犯案後把車開至偏郊燒毀滅跡。警方查出死者有詐欺前科，不排除因黑吃黑遭到「行刑處死」，已鎖定特定對象追緝。

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「青銀共居」考生傻眼喊難

國中教育會考國文寫作測驗今年沒有題目，以「青銀共居，好家哉？」引題，用不同世代、沒有血緣關係共享居住空間，寫出青銀共居的經驗與期待。有考生說，第一次看到作文沒有題目「有嚇到」，也有許多考生直呼「超難的」，從未接觸過這樣的題目。

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火力朝中 川普先休兵盟邦貿易戰

在美中貿易戰硝煙滾滾之際，美國總統川普十七日暫對盟邦放下「關稅大棒」，同意延後半年決定是否向歐盟和日本進口汽車和汽車零件加徵關稅。川普也宣布撤銷向加拿大和墨西哥徵收鋼鋁進口關稅，為北美洲三國正式通過「美墨加協定」（ＵＳＭＣＡ）鋪路。分析認為，川普一連串舉措旨在避免戰線過多，以集中火力應對美中貿易衝突。

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蘋果日報

太惡劣 遠航驟停3航線 殃786人 害旅客滯留海外 月底再砍中日韓5航線

誇張！遠東航空前晚突襲通知，從昨起取消飛巴拉望、長灘島、峴港所有航班，786名旅客恐滯留海外；昨再宣布將陸續停飛往日韓、中國的5航線多數航班，總計月底前有8航線、31航班受影響，下月飛東南亞航線也全取消。遠航稱是因民航局飛時管控影響。旅遊業者被殺得措手不及，痛批遠航太惡劣，將求償。

《蘋果》日內瓦直擊 台灣發聲爭WHA 民團衝中國駐館抗議

第72屆世界衛生大會（WHA）明起在瑞士日內瓦舉行，我國連續第3年未獲邀請函，但衛福部長陳時中仍率領世衛行動團前往日內瓦為台灣發聲，台灣時間昨下午抵達日內瓦，他接受《蘋果》隨行記者訪問時強調，衛福部世衛行動團行動正式開始，把台灣的聲音發出來是非常重要的任務。

聯合報

蔡賴戰火升溫 賴清德：我箭射出去了，靶卻被移走

民進黨總統初選，蔡賴雙方陣營為了初選時程及民調是否納入手機，昨天隔空交火。對於初選時程未定，行政院前院長賴清德昨天抱怨：「我的箭射出去了，靶卻被移走，箭不知射到哪！現在要射往何處不知道，沒有靶。」

小心雷擊！雨炸中南部 全台閃電4.6萬次

台灣上空對流雲系發展旺盛，氣象局豪大雨特報響個不停，前天暴雨狂炸桃園、新竹地區，昨天「轟炸」區移到中南部，不但造成山區坍方、土石流、道路中斷等災情，豪雨伴隨頻繁的雷擊，也導致人傷屋毀。氣象局提醒民眾遇大雷雨要停止戶外活動。

中國時報

醫學系畢3度國考落榜 法院裁准羈押！涉縱火弒親 女見父遺體冷血緘默

台南永康一處透天厝16日凌晨發生火警，54歲劉姓屋主送醫不治、妻兒嗆傷住進加護病房，鑑識人員在1樓客廳發現遭縱火跡證，警方掌握醫學系畢業、待業在家劉家長女劉瑀涵，案發前買汽油、朝住家潑汽油畫面，28歲劉女否認犯案。警方查出，劉女縱火前與母為了就業、考試爭吵，訊後依殺人罪移送，檢方18日凌晨聲押獲准。

綠委選情雪上加霜！2020未爆彈 同婚衝擊綠票倉

同婚專法通過，讓原本嚴峻的綠營區域立委選舉雪上加霜。其中，花蓮縣去年公投同婚贊成率僅26.5％，現任民進黨立委蕭美琴也因長期支持同婚，曾遭2000多人連署罷免，蕭多次大嘆「累了」，無意連任。花縣黨部主委陳景豊坦言，同婚通過確實對花蓮選情有負面影響；苗栗縣黨部主委杜文卿也無奈指出，同婚專法已成民進黨選情未爆彈。

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