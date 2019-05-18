超狂扭蛋機！英倫風雙層扭蛋巴士來了 在這裡駐點8天

2019-05-18 22:52

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣文化局今天起到5月26日引進風靡全台的「英倫風雙層扭蛋巴士」，進駐彰化市武德殿廣場，巴士以原版尺寸復刻打造，「英倫風」外型亮麗，現場設置「英倫風主題情景」拍照打卡區，民眾打卡上傳分享，就能獲得精美文創小物，適合全家老少同遊。

彰化縣文化局今天舉辦扭蛋巴士的揭幕儀式，活動結合卦山3號文創市集「英倫風主題日」，營造英國風氛圍，點子新，扭蛋巴士又有亮點，吸引大批人潮。

縣長王惠美到場與民同樂，一時興起也跟著小朋友玩起扭蛋。她說，上次摩艾像扭蛋機吸引許多人前來，這次又把英倫風雙層扭蛋巴士也引進來，大朋友小朋友可以透過扭蛋得到一些贈品，活動期間總收入的5％，會捐給社會處做相關的弱勢關懷。

「卦山3號、文創市集」今年2月開辦以來，大幅提升縣立美術館前廣場使用率，活動帶來人氣，更因地點緊鄰彰化市武德殿，為武德殿活化注入活水，逐漸成為民眾及遊客遊憩的新選擇，更是彰化縣發展文創觀光的一大亮點。

文化局長張雀芬指出，期望今後透過文化資產活化再利用、集市經濟、創意主題活動，使在地特色與不同世代及豐富的文化資源互相激盪，以此讓縣立美術館、節孝祠、縣立圖書館、彰化文學館、彰化藝術館、南郭宿舍群等文化場域，聚合成中部文創亮眼區塊。

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