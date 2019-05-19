助弱勢兒童！晶悅飯店推出公益聯票 每本提撥20元給伊甸

2019-05-19 00:29

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園晶悅國際飯店支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，推出「晶悅X伊甸餐飲公益聯票」，每本售價99元，內含價值1650元餐飲抵用卷，晶悅每賣出一本聯票，將捐出20元給伊甸，聯票可使用至年底，意者可至晶悅國際飯店、官網購買，晶悅飯店說，聯票的各項餐飲抵用卷都非常優惠，歡迎民眾做公益也可以享受美食。

1650元餐飲抵用卷共有10張，可在晶悅飯店集饗樂自助百匯、晶悅幸福麥坊、晶悅軒粵菜料理消費折扣，聯票使用期限為今年底，活動結束後，飯店將公開捐款名冊，伊甸基金會也將開立收款證明。

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