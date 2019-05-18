遇到荔枝椿象怎麼辦？ 議員分享專家Q&A

2019-05-18 23:34

〔記者黃鐘山／台中報導〕荔枝椿象大爆發，擴散到公園、行道樹、校園及住宅區，引起民眾恐慌。市議員林德宇今（18）日表示，他特地找出學者專家製作的荔枝椿象Q&A，藉由圖卡的解釋說明，透過臉書和群組好友來傳送，加強宣導「遇到荔枝椿象時該怎麼辦」？

林德宇說，台大昆蟲碩士林偉爵等專家製作的「遇到荔枝椿象時該怎麼辦？」詳細說明如何分辨荔枝椿象，什麼情況下會噴毒液，爬到身上怎麼辦，如何應對，碰到毒液怎麼，卵該怎麼處理。希望能讓更多人了解荔枝椿象的習性，免於被荔枝椿象影響。

林德宇表示，近日在市區、風景區、公園、校園都出現荔枝椿象，引發市民不安。大里的好友更反應，24樓高的陽台窗戶也出現大量的椿象；也有家長反應幼兒園的小朋友回家說學校走廊和樹下都看到「金龜子」，顯見椿象對住宅區及校園的影響非常嚴重。

他又說，去年椿象疫情就蔓延至市區，前市府由副市長主持跨局處會議；今年椿象大舉入侵到校園、住宅區，市府卻遲未召開跨局處會議，僅把椿象防治交由農業局主政。但農業局對非農產區的防治，無經費也無能為力，令人擔心帶來的影響。

林德宇強調，不要以為椿象只會在農作物產區、只會在山區，是農民的事，現在椿象已全面進入住宅區，搞得所有家長、市民人心惶惶，請市府一定要趕快動起來，防蟲總動員。

市府回應，3周前市政會議就討論荔枝椿象，農業局收購卵片價格由2元提升到5元，也只收到2千多片，顯示農產區的椿象防治是有成效的。

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