汛期到 霧峰峰谷國小「防災教室」揭牌

2019-05-18 20:37

〔記者蘇金鳳／台中報導〕5月進入防汛期，台中市水利局今天在霧峰區峰谷國小舉辦「防汛扎根─跨域結合水利防災水保教育活動」，並且為校園內的「防災教室」揭牌，象徵水保與水利教育走入校園，讓愛護自然的觀念從小扎根。

活動一開始，由峰谷國小的太鼓表演中拉開序幕，包括副市長陳子敬、農委會水土保持局組長徐森彥、水土保持局台中分局長黃振全、經濟部水利署第三河川局張國明課長、水利局長范世億及地方民代們共同參與。

陳子敬還為學校圍牆上所彩繪的《家在山那邊》水土保持故事中的「燕子」點睛，並與黃振全一同為峰谷國小的「防災教室」揭牌。

陳子敬說，每年5至11月是台灣汛期，台中地勢坡陡流急，不論是上游山坡地的防災應變，或中、下游的排水防汛應對，除仰賴政府機關的整備工作，更應提升全民自主應變知識，將災害降至最低。

水利局說，峰谷國小坐落霧峰山區、緊鄰乾溪，獨特的地理環境適合培養小朋友的防災意識，曾獲教育部防災校園建置計畫績優獎，徹底落實防災教育、更擴及到社區，值得仿效學習。

透過此次活動整合「水利」、「防災」及「水土保持」三大面向，將中央與地方的防災相關宣導攤位一次大集合，整合河川防汛、土石流與地震防災及行動智慧防災等宣導，盼讓小朋友獲得最完整的自然防災知識。

此外，活動也安排峰谷國小防災教室導覽，以及峰谷防災社區志工彩繪護欄等。

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