國中會考》寫作測驗考「青銀共居」 考生直呼：超難的

2019-05-18 18:10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國中會考今天登場下午考國文與寫作測驗，多數考生普遍認為，寫作測驗題目青銀共居，不好寫、不好發揮，有考生直呼「超難的」，從未接觸過這樣題目，國文相對來說難易度則是中間偏易，大多考生都覺得寫起來順。

北市建成國中顏婕宇指出，寫作測驗用圖片呈現長者、學生、父母等不同人物角色，探討長者與青年相處與高齡化社會的問題，她引用自身與祖母日常相處的生活經驗去發揮，例如要幫忙照顧祖母，但覺得時間可以拿來做自己想做的事，從中描述家庭關係的想法，但這個題目不好寫。

建成國中葉姓考生也說，寫作題目不好發揮，從沒接觸過這樣題目，因此她寫作重點在於描述與長者居住的優缺點。

國文成績向來優異的建成國中考生李安庭說，這次寫作超難的，題目太怪了，花了點時間想，用一個虛擬故事描述互不認識年輕人與長者有生活習慣隔閡的問題。

至於談到國文科，李安庭則說，國文很簡單，寫得很順手，考卷寫完時間還剩下15分鐘，對考試作答有信心。他的雙胞胎哥哥李安哲持不同意見，認為國文難易度偏中等，有個題目考地形支流，花了很多時間才作答。

建成國中考生陳品彤表示，國文難易度中等，文言文題目多，寫作測驗她也覺得不好寫，不容易清楚描述主旨，她以幼時與祖母生活的經驗去發揮，祖母帶她去逛菜市場及祖母教導的人生經驗。

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