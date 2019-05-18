南投作家的青春記憶 18日起文學資料館展出

2019-05-18 22:00

〔記者張協昇／南投報導〕南投作家人才濟濟，在台灣文壇成就斐然，這些作家青春年少時在南投成長的時光，都成了他（她）們日後人生理念、文學創作的重要源泉。南投縣政府文化局18日起在南投縣文學資料館推出「時光寶盒－南投作家的青春記憶」主題展，展出知名詩人向陽等多20多位出身南投作家在年少文學啟蒙時光最動人的故事。向陽也到場分享他的「南投．青春．夢」，表示他13歲那年就立志成為詩人，就讀竹山高中的青春歲月對文學的投入，則建立了他最初的文學視野及觀點。

南投作家青春記憶主題展開幕式，今天下午由文化局長林榮森主持，現場展覽以盒子向上拉出方式，呈現每位作家童年、少年及青年的文學啟蒙時光最動人的故事，象徵「時光寶盒」湧出青春故事的意涵。如陽荷提及她在名間鄉崁腳村，一個樸實種茶家庭成長，因父母及農村的正能量，成為她文學創作的根源；鄧相揚青年時因從事醫檢專業，因緣際會投入原住民文史研究，成為一名報導文學作家。

現場也展出影響作家們深遠的重要物件：如簡榮聰土城國小縣長獎榮獲的「最新英華大辭典」、向陽高中時手抄《詩經》並加以語譯的手抄本、林柏維高中投稿「南投青年」的稿費收據、邵子少女時代聽的音樂卡帶等…。

展場還有一處「心理測驗互動區」，提供民眾參觀展覽的同時，測試一下自己適合從事何類型的文學創作，包括科幻小說、言情小說、報導文學等。

主題展邀請向陽、林彧、林柏維、李瑞鄺、李瑞騰、林文龍、林水福、林廣、林耀堂、邵子、脈樹·塔給鹿敦、許耀進、陳憲仁、陽荷、潘樵、鄧相揚、簡婉裁、簡榮聰、離畢華等南投縣出身的作家展出。展期至108年7月28日止，歡迎各界踴躍參觀。

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