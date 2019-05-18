開礦村設「垃圾氣化處理系統」？ 公館鄉長這樣說…

2019-05-18 20:54

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉公所規劃引進高溫裂解氣化處理系統，處理清潔隊收運的垃圾，引發居民疑慮，擔憂裂解氣化處理系統是「披上華麗外衣的焚化爐」，設置地點附近有不少住戶，恐有安全疑慮，而且鄉內垃圾量有限，沒有興建急迫性。

開礦村辦公處今天邀請鄉長曾美露與村民面對面溝通。曾美露說，目前氣化處理系統仍在構思階段，並未有向環保局等相關單位申請的實際動作。她說，除了與村民溝通意見，只有在無污染、且通過環評與一切環保衛生條件下，鄉公所才會推動。

曾美露說，因為鄉內垃圾送往竹南焚化廠曾多次被退回，加上中國非洲豬瘟事件後廚餘量大增，為了解決垃圾與廚餘等處理問題，她也絞盡腦汁，因緣際會認識擁有氣化技術廠商，雙方交流相關意見，她才提出相關構想。

有鄉民說，垃圾氣化爐並非最新技術，國內也並無先例，加上氣化門檻極高，若無法符合燃燒氣溫、空氣量、垃圾含水率高標準要求，恐怕污染問題仍難以徹底解決。

鄉民舉曾設置多處氣化爐日本為例，目前已因高成本及高故障率而少有新設設備，而日本的資源回收分類、土地使用分區與氣化爐距離聚落的安全距離，目前都是公館鄉無法達到的條件。

鄉民也提出，目前苗栗縣已經有竹南焚化爐，每日可處理500噸垃圾，而縣內每日產生垃圾量為265噸，遑論公館鄉人口僅佔全縣百分之5，並無興建急迫性。

鄉民也擔憂，一旦設置垃圾氣化爐，是否發生污染地下水及後龍溪問題，底渣後續如何處理，更讓居民擔憂「怎麼辦」？

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