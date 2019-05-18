習俗融合文創 熊讚化身藝術家繪製彩蛋

2019-05-18 23:47

〔記者林家宇／台北報導〕端午佳節將至，台北市體育局今於大佳河濱公園舉辦「水岸臺北2019端午嘉年華」彩蛋繪製活動，邀集4名文創藝術家與吉祥物「熊讚」現場創作大型彩蛋，成品將於6月7日至9展出。

結合端午「立蛋」習俗與新興文創，藝術彩蛋將在6月7日至9日展出。今日先由4名文創設計師和熊讚替5顆150公分的彩蛋著色，與一旁練習備戰龍舟錦標賽競賽的選手一文一武，相映成趣。

端午嘉年華除龍舟競賽與藝術彩蛋外，還有高空、創意立蛋、COS變裝競賽等一系列趣味活動，歡迎民眾共襄盛舉。

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