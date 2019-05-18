首創爆米香禮炮 埤頭爆米香節恐成絕響

2019-05-18 18:20

〔記者陳冠備／彰化報導〕「爆米香」是台灣傳統零食，也是老一輩人的回憶，為復興台灣美食文化，彰化縣政府今日在埤頭鄉公所舉辦第2屆「爆米香節」活動，現場6台爆米香機以象徵禮炮似的六聲發出開爆聲，為活動揭開序幕，不過今年活動經費刪減3/4，缺少明星助陣，讓參與民眾認為6聲禮炮恐成絕響。

埤頭鄉盛產稻米，不少家庭也曾有爆米香製作手藝，隨著時代演變，這項手藝越來越式微，為推廣美食傳統，埤頭鄉公所去年獲彰化縣政府200萬經費補助舉辦首屆爆米香節，引起熱列迴響，今年經費補助短缺3/4，差點辦不成，但在所方自籌與社區團體號召下，今日仍吸引數千人潮，彰化縣長王惠美也拿起輾米桿，體驗製作爆米香的樂趣，反應民眾參與地方文化祭的熱情與魅力。

蕭姓民眾表示，去年活動從下午到晚上，還有翁立友等數位大明星來助陣，熱鬧非凡，今年活動時間短，只有一個上午，最有看頭的就是那6台爆米香機，蹦完後就沒了，質疑政府推廣文化祭典的誠意。

埤頭鄉長杜懿彩表示，去年首辦爆米香節，令人叫座叫好，今年擔任鄉長後決定延續並擴大舉辦，不過事與願違，但縣府仍願意補助50萬經費，讓活動意義得以傳承下去，雖然今年少了藝人助興，不過地方社區投入更多，人潮更勝以往，所方已開始籌備明年繼續舉辦，不會讓六聲米香禮炮成絕響。

彰化縣政府城觀處處長馬英傑表示，去年活動以演唱會模式舉行，請來翁立友等明星經費才會這麼多，今年縣政財源困頓，錢需花在刀口上，埤頭鄉公所將資源整合，結合社區力量宣揚米香文化，並只申請50萬，縣府也全力配合，這次人潮也反應口碑，並不是每次都要請大明星來站台。

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