國中會考》菜包是何時開始？ 國文考這題…

2019-05-18 17:51

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考下午考國文，文言文比去年少一題，考出飲食和旅遊文學，有一單題考出素包子的來源，菜包是從南宋時期開始，考文意理解；旅遊文學考出徐霞客遊記，和晚年盛行旅遊作比較；另有一題考對聯「若不撇開終是苦，各能捺住即成名。」考上下聯含意，也考格律、寫作手法，用字聯想「若、苦、各、名」。

教育部邀請台北市介壽國中老師陳靜儀和新北市江翠國中老師陳恬伶說明今年考題，國文考出詩人吳晟新詩「去看白翎鷥」，作者把田園後方小山崙的白翎鷥翱翔的景象視為秘密的理由，考生需理解顏色詞彙的運用和動詞的比擬作用，如浪花款擺與白翎鷥飛落樹梢，要考生回答對本詩的賞析，何者錯誤？老師認為不難回答。

解析老師認為，今年考題難易適中，單題考語文知識及語文表達，例如第一題考四個連接詞，四個子句串成副句，有很多訊息拼成複雜的句子，就是在檢測學生所學到的語文表達能力。

此外，今年考題的文意理解題幹都在100字以內，測試學生能否讀懂文章、了解作者的觀點，考題生活化，艱深題目較少，白話文意理解則是重頭戲。

老師們表示，成語不光是背誦，還要懂文字的涵意，如何運用在生活，考題給出比較難的文言文改寫成白話，要考生歸納段意，例如從漢代刺史巡視的六項要點歸納出刺史的職責，把古代文章遷移到現在生活。

今年國文題組只考了二篇，一篇韻文，一篇散文，老師們表示，散文是比較兩個短文，針對同一事件，兩本書採用了不同寫法和觀點，使考生可以更了解事情的真相，這種評量方式可提供學生有效學習知識的方式。

另也有考題是介紹秋刀魚，有一考題是改寫馮志亮〈不同跑道環境的挑戰〉，考題提及機師的重要性，並提及南非約翰尼斯堡機場，起飛時要注意的事，屬於知識型文本，考生讀懂文章就會回答問題，老師肯定這題「寫國文考卷還可以得到知識。」

讓老師們印象深刻的題目考句意理解，「我向默默耕耘者學習等待，也向堅持不懈者學習勇敢；從高傲的人身上學會了彎腰，也從奢靡的人身上學到了簡樸。」非常漂亮的名言佳句，要考生回答以上文句「最能呼應論語中那一句話？」老師表示，學生讀了那麼多論語，考出這題，顯示古人智慧可貴，但需要現代語言來重新詮釋。

今年圖表題只有一題，老師說明，文轉圖題虛構地理的溪流走向、支流的位置，化成地圖判讀；至於有一題提及風速風量，文章已有說明，考生答題不須計算。

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