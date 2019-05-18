1638人搶1159名額！宜縣公幼抽籤 家長搶破頭

2019-05-18 19:03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣108學年度公立幼兒園今天開放抽籤，招生名額共1159人，但有1638人報名，錄取率約7成，僧多粥少，壯圍鄉古亭國小幼兒園錄取率更低到僅3成3，讓家長搶破頭。古亭國小校長黃賜福說，學校持續辦理幼兒教育活動，包含新建全縣首座學校型親子館，才會得到家長認同。

宜縣國小附設有兒園與非營利幼兒園今開放家長抽籤入學，根據縣府統計，招生名額共有1159人，但有1638人報名，錄取率約7成。

其中，45間國小附幼招生名額共1028人，有1507人報名，錄取率約6成8，4間非營利幼兒園招生名額有81人，共有131人報名，錄取率約6成1；僧多粥少，不少家長花時間排隊抽籤，也無法讓孩子入學。

古亭國小附幼 錄取率僅3成3

壯圍鄉古亭國小附設幼兒園錄取率更低，招生名額25人，有75人報名，錄取率僅3成3，低於全縣平均值，讓不少家長直呼，「讓孩子讀幼兒園比考大學還難！」邱姓家長說，排隊排了50分鐘，只為孩子抽到備取30幾名，幼兒園錄取率低，尤其是2到3歲幼幼班，幾乎抽不到，名額都被弱勢生占滿，讓不少家長哀鴻遍野，現在只能尋找學費較貴的私幼讓孩子入學，荷包大失血。

古亭國小黃賜福說，學校重視幼兒教育，包含親子館、親子節、幼兒直排輪課程及兒童電影節等多元學習活動，軟硬體設施今年也逐步改善，廁所、教具全都更新，才會吸引許多家長來報名入學。

根據縣府統計，宜蘭縣公立幼兒園平均收費約2500元，非營利幼兒園約3500元，私立幼兒園平均約8400元；教育處指出，家長會選擇公幼入學，除了考量學費，師資及環境也都是考量因素，為解決公幼搶破頭的問題，教育處除積極配合中央推動私幼轉型準公共化政策，也持續增加非營利幼兒園與國小附設幼兒園班級數。

教育處指出，南澳金洋國小附幼108年度將開班，員山鄉大湖非營利有兒園同時也會增設1班，109學年度員山鄉清溝村跟壯圍鄉陸續開設非營利幼兒園，南澳鄉武塔國小則會增設附設幼兒園。

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