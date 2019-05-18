《街是美食Street To Kitchen》首站台南 全亞洲同步開播

台裔攝影師蔡宇拍攝新節目《街是美食Street To Kitchen》首集就來到台南拍攝。（台南市政府提供）

2019-05-18 21:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕擔任過《美國超級名模生死鬥》、《亞洲超級名模生死鬥》評審的台裔攝影師蔡宇（Yu Tsai），為了拍攝新節目《街是美食Street To Kitchen》回到台灣，第一集就來到台南拍攝，首集節目已在Star World頻道及影音串流平台FOX全亞洲同步開播，再讓台南旅遊夯遍天下！

在台灣出生、美國長大的台裔時尚攝影師蔡宇拍攝新節目《街是美食》，首集節目中到了開元寺參拜，至神農街體驗製作椪糖，並到訪「糯夫米糕」，也與藝人李詠嫻一起到「舊來發餅舖」，還有走訪特別的漢方咖啡館「手艸生活」。

蔡宇在「糯夫米糕」發現年輕人努力傳承阿嬤的味道，「舊來發餅舖」更是5代堅持古法製作，努力傳承、守護手藝，令人非常感動，而在「手艸生活」，他更嚐到中藥與碰餅融合的創意料理，感受傳統漢方與現代創意融合的美味，家傳老店增添了新意。

蔡宇在節目中說，當大多數城市都失去自己原始面貌的同時，台南的年輕人正為傳統批上新衣，做最大的努力。他說，在這裡最大的感悟便是，飲食文化在台南的地位永遠都會是那麼重要，「不管是保留傳統古早味，還是為傳統增添新滋味，兩者都有一個共同點，那就是美味。」

市府說，感謝蔡宇將台南介紹給國際，凸顯台南作為台灣的第一座城市，所擁有的新舊交融面貌，以及重視傳統相承的城市精神，非常歡迎國內外旅客按圖索驥，發現魅力台南。

台裔攝影師蔡宇拍攝新節目《街是美食Street To Kitchen》首集就來到台南拍攝。（台南市政府提供）

這一坨是什麼？「街是美食」旅遊節目告訴觀眾訣竅。（擷自Youtube「街是美食」）

舊來發餅舖。（擷自Youtube「街是美食」）

舊來發餅舖黑糖香餅。（擷自Youtube「街是美食」）

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