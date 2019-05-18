可供應12.8萬戶家庭年用電 台灣首座商業離岸風場最快年底完成

2019-05-18 17:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕上緯投控（3708）、澳商麥格理資本、丹麥商沃旭能源及日商JERA共同投資的「海洋風電」（Formosa Ⅰ）第二階段海上施工作業將於月底啟動，預計年底完工，風場總裝置容量可達128MW，供應約12.8萬戶家庭年用電，可減排超過600座大安森林公園吸收量的二氧化碳；團隊今天舉行開工儀式，經濟部長沈榮津出席，讚許豎立台灣推動再生能源的典範，並強調政府將持續推動再生能源，目標2025年達占電比20％。

海洋風電團隊於2012年起，於苗栗縣西北外海規劃設置離岸風力發電，已於2016年10月完成安裝2座年發電4MW的示範機組，第二階段將增設20支年發電6MW機組，於月底啟動，預計年底完工。團隊今天在竹南鎮龍鳳漁港舉行開工儀式。

上緯董事長蔡朝陽致詞表示，第一階段的2座示範機組，累計到今年4月，發電量達5500萬度，可供應1萬5000戶家庭年用電；第二階段海上施工作業完工後，風場總裝置容量可達128MW，約可供應12.8萬戶家庭年用電， 成為台灣首座達商業規模的離岸風場，相當減少排放超過600座大安森林公園吸收量的二氧化碳。

沈榮津說，再生能源為國際能源多元化的趨勢，尤其過去台灣98％能源仰賴進口，再生能源的發展也扮演台灣自主能源重要的角色，所以政府積極推動，國內目前有太陽能、風力，目標於未來2025年，再生能源的占電比達20％。

沈榮津說，另，台灣是外銷導向國家，國際大廠都追求綠色供應鏈，如蘋果要求代工廠，於生產過程中需有一定比例的綠電，以負起社會企業責任，這些都是政府推動綠電的重要性考量。

沈榮津說，海洋風電第一期的2座示範機組，已經在台灣風場營運一年多，並通過大眾所擔心的颱風、地震的考驗，向國人證明離岸風電在台灣是可行的，也豎立台灣再推動離岸風電的典範。

海洋風電除本國企業，也吸引國際公司投資；沈榮津也認為是綠色金融的典範，並表示，將要求國營行庫配合政策，率先帶領民營行庫參，與國外形成策略聯盟的機制，共同推動再生能源設置發展，進一步帶動製造設計、運轉、維護等相關產業，活絡經濟。

苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、苗栗縣副議長李文斌及苗栗縣南龍區漁會等地方人士，也參與開工儀式，共同把「小風車」插上離岸風場示意平台，象徵再生能源永續運轉。

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