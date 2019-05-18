整修籃球場、全國奪冠 林佳龍慶賀與小選手彼此承諾都做到

2019-05-18 17:39

〔記者蔡淑媛／台中報導〕我們都做到了！東興國小女籃日前奪得全國少年籃球錦標賽冠軍，交通部長、前台中市長林佳龍近日特別在臉書分享喜訊，原來他去年11月九合一大選到東興國小投票，2名女籃隊小六選手告訴他球隊已完成台中市長盃11連霸，希望能擁有籃球場木質地板，承諾會打得更好，他也允諾會爭取經費改整修，現在教育部近日已撥經費將開工，雙方承諾都做到了。

「恭喜東興國小籃球隊的孩子們，妳們是最棒的！」林佳龍在臉書慶賀「對彼此的承諾，我們都做到了！」

林佳龍在臉書說，去年11月24日市長選舉當天早上，到東興國小投票，遇到兩個小女生說學校女籃已經完成台中市長盃11連霸，但她們從小一盼到小六，都盼不到籃球場木質地板。

她們說，因為木質地板能減震、減輕對膝蓋的衝擊，希望市長能幫忙，並承諾一定會努力在比賽中拿下好成績。

林佳龍說，當天的投票結果雖然讓很多好朋友失望了，但他沒有忘記跟這兩位小選手的約定，不僅請市府的同仁協助，也拜託中央的教育部，協助東興國小改善女籃隊的場地。

他說，經過5個月後收到這封由家長寄來的信，指最近教育部撥了整修經費，籃球場終於可以進行整修，而孩子們也實現諾言，繼去年市長盃完成11連霸後，上週更拿到全國少年籃球錦標賽冠軍。

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