快來闖關！518博物館日 屏東博物館家族大集合

2019-05-18 13:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（18日）是國際博物館日，屏東縣政府文化處在六堆客家文化園區，以｢博物館來路跑」為主題，全縣27個博物館、地方文化館齊聚一堂，展列館藏特色，結合野餐日、市集活動，讓民眾藉由趣味關闖認識博物館文化，活動持續到下午5點。

今年518國際博物館日活動，移師六堆客家文化園區辦理，由「看見六堆˙大刀再現 」賴熊飛大刀捐贈儀式揭開活動序幕，賴熊飛是六堆第四任大總理，清朝來台投靠住在佳冬的叔父賴開達，適逢蔡牽之亂而出任六堆大總理，協助清廷平定亂事。賴家捐贈先祖所使用的物件，象徵公私協力合作，共同保存、詮釋及管理重要的文化資產，朝向六堆為生態博物館永續發展的目標邁進。

現場參與館舍包括國立海洋生物博物館、台灣原住民文化園區、三地門、霧台、來義、獅子、泰武等原住民文物館、客家文物館、宗聖公祠、屏科大農機具陳列館、恆春民謠館、阿緱地方文化館、勝利星村青島玖柒等三館、屏東戲曲故事館等，也邀請桃園市大溪木藝生態博物館、宜蘭蘭陽博物館共襄盛舉，設攤呈現館舍特色與桌遊、手作DIY、戲服試穿體驗增進民眾互動。

屏東縣文化處長吳明榮表示，屏縣的潛力博物館與地方文化館涵蓋族群、生活、藝文、自然等多樣化主題，每個館舍都有各自獨特的人文內涵與知識體系，未來推動屏東菸葉廠大博物館計畫，營造具在地特色的博物館群，同時也配合文化部推動「國家文化記憶庫」，運用博物館的內容跟史料，加值教育推廣與文化創作的內容，讓大家更親近博物館文化。

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