同婚24日開放結婚登記 首場彩虹遊行25日宜蘭舉行

2019-05-18 12:11

［記者林敬倫／宜蘭報導］同婚專法昨在立法院三讀通過，台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，24日同志即可到戶政事務所登記結婚，25日宜蘭縣驕傲大遊行聯盟將於羅東中山公園，辦理第2屆驕傲大遊行，是同志可合法登記結婚後首場彩虹遊行，聯盟廣邀民眾共襄盛舉。

第2屆驕傲大遊行今年從宜蘭市丟丟銅廣場移師羅東中山公園舉辦，主辦單位預計遊行4.4公里，號召1000人上街頭，今舉行行前誓師記者會，主辦單位放鞭炮、過火爐及踩瓦片，象徵同志終於可以結婚。

宜蘭驕傲大遊行聯盟行政組長李侑記說，本屆遊行訴求為「家」， 對於許多人來說，「家」只有一種組合，而現代卻有各式各樣的家庭存在著，如單親、隔代教養、新住民、同志家庭等。

李侑記說，遊行將從中山公園出發，行經中正路、博愛、聖母醫院、純精路二段及公正路，活動預計25日當天下午1點開始，2點出發遊行，今年之所以選擇羅東，是希望在不同的鄉鎮遊行，讓更多人認識婚姻平權。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法