全透明圓頂式氣墊粉紅萌萌豬冒險樂園 今天在新光高雄左營店登場

2019-05-18 08:39

〔記者張忠義／高雄報導〕一座全透明圓頂式氣墊樂園「粉紅萌萌豬透明氣墊城堡樂園」，今天在新光三越高雄左營店10樓登場！由透明圓頂粉紅萌萌豬領軍，及「糖果屋」、「魔法樂園」、「歡樂城市」四大造型氣墊展區，打造小朋友的歡樂天堂！今夏非可不玩的粉紅萌萌豬透明氣墊城堡樂園，要跟您一起HIGH翻整個暑假！

2層樓高的超大萌豬造型氣墊，入口處超夢幻粉紅豬豬拱門迎接孩子們進入夏日的夢想王國，樂園內附有超高雙道溜滑梯、可愛造型充氣蹦床及馬卡龍色系夢幻海洋球池，還有獨立空調功能，就像在萌豬星球一樣地盡情玩耍。

現場另有三座主題造型氣墊區，有小朋友最愛的夢幻「糖果屋」、童話冒險的「魔法樂園」與趣味場景的「歡樂城市」，四大氣墊展區大串聯讓小朋友瘋狂放電一整個夏天，家長們也能與孩子們一同迎接一段美好的遊戲體驗，激發無限創意想像！

2歲以上12歲以下兒童250元/人，家長陪同票100元/人，平日不限使用時間，假日限時2小時， 今天開幕日，小朋友若以可愛粉紅豬造型裝扮入場，即可享有1元入場優惠。

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