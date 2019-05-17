杜絕囤地炒作 桃園市擬提高閒置工業用地地價稅

2019-05-17 23:58

〔記者謝武雄／桃園報導〕美中貿易大戰導致台商紛紛回流，連帶造成工業區土地一地難求。桃園市議員吳嘉和質詢時提到，明明一地難求，中壢工業區卻出現大批土地閒置，建議辦理增稅以避免業者囤積議題。市長鄭文燦說，為避免囤積、炒作工業地，閒置超過一段時間工業用地將提高地價稅。

鄭文燦說，針對經濟部工業局所屬工業區，工業局已經發布「產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法」，採「限期開發、強制購回」的方式，讓工業區土地獲得有效利用。

至於市府轄管的工業區土地，採先建廠再登記產權的方式，亦即先租後售，避免囤積、炒作或轉售情況，若逾期未建廠，須將土地歸還市府。

經濟發展局長郭裕信說，市府已完成工業區立體化方案獎勵措施，原則上都會型工業區容積率最高可提高50％，其中包括綠能獎勵、新增投資獎勵、捐贈代金方式取得容積獎勵，以提高工業區土地利用效率。

鄭文燦也提到，目前桃園正推動7個在地型產業園區，包括桃科二期、大園沙崙產業園區，楊梅都市計畫產專區，工五工業區擴大變更都市計畫、大園智慧科技園區、八德大安科技園區、新屋頭洲產業園區等，市府會協助台商回流桃園設廠與擴廠，滿足各式各樣的需求。

吳嘉和說，台商回流投資，最大問題還在土地問題，中壢工業區土地每坪要價27、8萬元，華亞園區更出現每坪50萬元行情，對台商而言是很大負擔，加速囤積土地釋出，也可讓土地流通、降低價格，否則台商最後還是會跑到東南亞國家。

針對台商回流問題，市議員李光達建議多加輔導台商回流桃園設廠，除了航空城產專區的選擇以外，也能多加輔導台商在其他適合投資的產專區發展。

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