留下人才，讓地方發財 達德辦理技能班有成

2019-05-17 19:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉有「襪子故鄉」美名，當地製襪業興盛，近年也面臨機台維修與設計人才短缺現象，對此達德商工機械科辦理「織襪機台操作保養維修班」，不僅吸引機械科學生，連資處科學生也來報名，其設計圖案甚至印為商品，還預約錄取為員工，畢業後就能無縫接軌上班。達德商工表示，透過在地產學合作，不僅留人才，延續產業蓬勃。

達德商工在國教署補助下於每周六開設為期10周的「技能精進專班」，邀請代工世界知名品牌織襪業者與織襪機台龍頭業者，指導圖案設計與保養維修專業技術，一開班就吸引15名同學報名，其中不乏多位新住民子女。

資處科三年級學生陳盈樺表示，對電腦繪圖有興趣，畢業後想往設計系繼續升學，惟家中經濟困窘，還在考慮升學，於是把握這次「跨科學習」機會學習，發現織襪圖案需考量點陣設計，跟一般電繪線性不同，畫得太精細反而做不出來，經過不斷摸索才掌握訣竅，甚至獲得青睞製成商品，覺得驚喜，還獲得業者承諾聘為員工，這樣畢業後就能一邊工作一邊讀夜校，經濟有著落學業也不怕耽誤。

機械科二年級學生詹正行表示，從小學就跟的媽媽到織襪工廠上班，當時就對機台感到興趣，很想操作，可是大人們都不允許我隨意碰觸，沒想到現在有機會可以近距離接觸，還有專業技師指導，好像美夢成真一樣，想好好趁此學習一技之長，未來還能跟媽媽在同一個公司上班。

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