廢核再生公投聯盟諷清大 可成立「廢核料自經區」

2019-05-17 22:38

〔記者洪美秀／新竹報導〕廢核再生公投聯盟小組成員今天到清華大學反諷說，清大可成立「核廢料自經區」，提醒清大校內多名教授主張「以核養綠」及「核廢料是寶」，應先把高階核廢料運到清大研究。對此，清大副主任秘書林宜敏收下陳情信，強調校內教授學生及校友對核能的看法不盡相同，有贊成也有反對，清華對老師的學術研究及個人意見都予尊重，不會試圖去改變或干涉。

綠色消費者基金會董事長方儉說，核廢料的處理沒有人是局外人，新竹用這麼多電，卻沒有任何一座發電廠，實在不符合用電正義。他反諷並提出在清華設置「核廢料自經區」的十大理由和主張，呼籲清大正視此問題。

交通大學教授劉俊秀也呼籲，大家應正視核能安全，以及世界各國仍無法核廢料處理的事實。

廢核公投再生行動聯盟成員今天在大雨中到清大表達設立「核廢料自經區」的想法與立場，他們反諷說，核廢料沒有人喜歡，但清大有不少教授支持「以核養綠」及「核廢料是寶」的立場，因此呼籲清大應設立核廢料自經區，將高階核廢料運回清大研究，證明這些教授所提論點是對的。

對此，清大說，清大向來學術自由、各教授都有不同的立場和論述，校方都予以尊重，但不會多加干涉，未來也不排除與廢核公投再生行動聯盟進行對談。

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