彰縣交通罰鍰超收2.5億元 真相竟是…

2019-05-17 22:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今進行縣政總質詢，無黨籍縣議員張雪如，抨擊警方開交通違規紅單氾濫，把人民當提款機，4年來全縣交通違規罰鍰竟可超收2.5億元，有夠像搶錢，讓人質疑員警有開單的績效評比壓力，為了保住職位和升官，只好狂開紅單。

張雪如說，因為有評比壓力，變成開紅單要「不擇手段」，就有員警躲在暗處守株待兔，發現民眾違規就冒險衝出來取締，還有躲在騎樓拍攝兩段式左轉，躲在變電箱後面架設錄影機拍超速，怪招無奇不有，往往讓民眾「大吃一驚」。

張雪如要求縣警局不要以罰錢為約束民眾守法的唯一手段，應該勸導代替開罰，更不應該把開單列入評比。

對此，警察局長方仰寧指出，罰鍰收入會超收跟單項違規罰鍰金額提高有關，好比說酒駕、超速或違規併排停車等，事實上，交通違規取締總件數逐年減少，取締交通違規並未列入員警績效評比，今後對輕微違規的取締，會勸導代替舉發。

根據縣警局統計，2015年編列3億8000萬元交通罰鍰預算卻超收4800多萬、2016年編列3億8000萬元超收7300萬元，2017年超收7600萬元、2018年超收5600萬元，4年合計超收2億5000萬元。

會後，縣警局發布新聞稿進一步說明，新聞稿指出，交通罰鍰收入增加，實際舉發件數是減少的，2018年比2017年減少3萬923件，今年1到4月份12萬5265件，與去年同期舉發13萬8117件比較，減少1萬2852件。

新聞稿表示，近年來交通法令修正加重處罰金額，如取締酒後駕車，最高罰鍰由6萬元跳升至9萬元，併排停車罰鍰由600元提高為2400元，罰鍰金額增加4倍。

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