同婚專法三讀 反同團體：不排除發動「複決公投」

2019-05-17 18:04

〔記者林曉雲／台北報導〕亞洲第一！立院今天三讀使台灣同婚合法化。反同團體、下一代幸福聯盟今天下午痛批，今天是台灣民主史上最黑暗的一天，執政黨違反公投結果、強推同婚法案，他們不排除發動「複決公投」，將違反公投民意的同婚法案下架。

曾獻瑩表示，面對執政黨擺明不甩700多萬公投民意、強硬通過同婚法案的作法，請大家一起為民主默哀，但是難過一天就好，仍然要為家庭及下一代繼續努力，幸福盟呼籲愛家夥伴們不要氣餒，也不要放棄，將會公告「違反公投民意立委」的名單，作為700多萬愛家朋友在2020大選時之投票參考，一起透過公民社會的力量，將「違反公投民意立委」下架。

曾獻瑩直批，立法院的表決不只是同婚法案的表決，而是關乎「大法官vs人民，誰比較大？」的表決，民進黨版的同婚法案，既然認為大法官的位階高於全民公投，我國將要面對一個嚴肅的問題，如果連婚姻制度，人民都無法作主， 更何況是國家主權呢？將來若大法官釋憲說「台灣是中國的一部份」，且大法官位階高於人民公投，面對這樣的情形，台灣人民能接受？到底誰才是國家的主人？是15位大法官，還是人民？這個國家到底是誰作主？

曾獻瑩也抨擊，執政黨祭出黨紀，動員立委以坦克車壓陣，以絕對多數之優勢，強硬通過違反公投民意的同性婚姻法案，使得517淪為台灣民主史上最黑暗的一天。執政黨不惜違背700多萬公投民意，也要衝撞台灣主流民意，是要為蔡英文總統競選連任鋪路，蔡總統在2016年曾提出「我是蔡英文，我支持婚姻平權」的政見，在民進黨總統黨內初選前夕，黨政高層為了清理戰場，以成就蔡總統的連任之路，不惜祭出黨紀，要求區域立委違反民意。

曾獻瑩表示，民進黨版同婚專法，內容將行政院版同婚法案內的「婚姻」改成「結婚」，這是掩耳盜鈴、自欺欺人的作法，去年愛家三公投平均獲得700多萬票，公投第12案要求用「民法婚姻以外之其他形式」保障同性二人共同生活之權益，公投第10案要求「民法婚姻應限定在一男一女的結合」。綜合兩公投案之主旨，執政黨應該用「非婚姻」制度，而不是用「結婚」等相當於「婚姻」之文字，去規範同性共同生活。

幸福盟批評，執政黨對外宣稱，大法官釋憲位階等同憲法、高於公投，所以要推動同婚法案，還幫這個同婚法案取名為「司法院釋字第748號解釋施行法」，執政黨執意用「婚姻」或「結婚」去規範同性二人之共同生活關係，內容還不斷「準用」民法婚姻，其實是變相修改民法婚姻規定，已嚴重違反公投第10案和公投第12案之精神，踐踏700多萬公投民意。

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