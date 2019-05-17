有神無廟六房媽祖 週日要過爐囉！

〔記者廖淑玲／雲林報導〕已列國家重要民俗、全國最大的「有神無廟」六房媽祖過爐活動本週日即將進行，由虎尾大庄紅壇過爐到斗南新厝寮紅壇，雲林縣長張麗善今天下午率縣府團隊到大庄紅壇上香祈福，祈求遶境平安。
六房媽過爐經雲林縣政府公告登錄為無形文化資產，並由文化部審定為「國家重要民俗」，是縣內重要的民俗盛事，每年參與遶境信眾超過10萬人次以上，由斗六市、虎尾鎮、土庫鎮、斗南鎮、大埤鄉5個鄉鎮市分成5股輪值，5股之下再分成34個庄頭依序輪流奉祀，每一村落輪值機會從15年到80年不等，今年由虎尾大庄輪值，19日將過爐到斗南股新厝寮紅壇。
為迎接一年一度的過爐大典，今天下午張麗善、副縣長謝淑亞、縣府總顧問張清良及縣府各局處一級主管到虎尾大庄紅壇參拜，祈求六房媽慈悲佑民、過爐大典圓滿順利，廣場前已搭起布袋戲、歌仔戲戲台表演熱鬧慶祝，歡迎全國信徒共襄盛舉。
張麗善強調，六房媽是國內現存規模最大、有神無廟管理型態存在的媽祖信仰活動，而且完全是由雲林鄉親發揚和保存，成為全國獨有的宗教信仰文化，雲林縣府盼結合地方妥善保存350多年來的民俗文化珍貴資產，成為國家重要宗教文化記憶庫。
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雲林縣長張麗善率縣府團隊到虎尾大庄紅壇上香，祈求過爐遶境平安。（記者廖淑玲攝）
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虎尾大庄紅壇搭起布袋戲及歌仔戲戲台表演。（記者廖淑玲攝）
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有神無廟六房媽祖後天將從虎尾過爐到斗南。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長張麗善率雲林縣警察局長黃勢清到大庄紅壇祈求過爐遶境平安。（記者廖淑玲攝）
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雲林縣長張麗善率縣府各局處一級主管到虎尾大庄紅壇參拜。（記者廖淑玲攝）