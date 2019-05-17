有神無廟六房媽祖 週日要過爐囉！

2019-05-17 20:07

〔記者廖淑玲／雲林報導〕已列國家重要民俗、全國最大的「有神無廟」六房媽祖過爐活動本週日即將進行，由虎尾大庄紅壇過爐到斗南新厝寮紅壇，雲林縣長張麗善今天下午率縣府團隊到大庄紅壇上香祈福，祈求遶境平安。

六房媽過爐經雲林縣政府公告登錄為無形文化資產，並由文化部審定為「國家重要民俗」，是縣內重要的民俗盛事，每年參與遶境信眾超過10萬人次以上，由斗六市、虎尾鎮、土庫鎮、斗南鎮、大埤鄉5個鄉鎮市分成5股輪值，5股之下再分成34個庄頭依序輪流奉祀，每一村落輪值機會從15年到80年不等，今年由虎尾大庄輪值，19日將過爐到斗南股新厝寮紅壇。

為迎接一年一度的過爐大典，今天下午張麗善、副縣長謝淑亞、縣府總顧問張清良及縣府各局處一級主管到虎尾大庄紅壇參拜，祈求六房媽慈悲佑民、過爐大典圓滿順利，廣場前已搭起布袋戲、歌仔戲戲台表演熱鬧慶祝，歡迎全國信徒共襄盛舉。

張麗善強調，六房媽是國內現存規模最大、有神無廟管理型態存在的媽祖信仰活動，而且完全是由雲林鄉親發揚和保存，成為全國獨有的宗教信仰文化，雲林縣府盼結合地方妥善保存350多年來的民俗文化珍貴資產，成為國家重要宗教文化記憶庫。

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