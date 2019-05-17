警大爆A流群聚88師生確診 桃市衛生局監控至25日

2019-05-17 17:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕全校共有3014名師生的中央警察大學，8日出現首例A型流行性感冒病例，截至今日止全校共有88名師生確診流感，無重症個案，並已陸續康復，桃園市政府衛生局將持續監控學生健康狀況至25日。

警大於8日出現首例A型流行性感冒病例後，病例出現高峰期為9日至13日，並於13日通報桃園市衛生局發生流感群聚，目前個案新發生數已獲控制。

桃園市衛生局說，衛生福利部疾病管制署於15日與衛生局共同再次到校評估介入成效，該校流感疫情已獲得控制，截至今日僅新增1案，疫情已趨緩。

桃園市衛生局統計至17日止，該校共有3014名師生，其中88名確診流感，無重症個案，已陸續康復，整起群聚事件侵襲率為2.91﹪，將持續監控學生健康狀況至25日。

桃園市衛生局說明，13日上午接獲通知後立即派員前往調查並協助該大學採取相關防疫措施，提醒校方落實生病不上學，目前確診及類流感個案皆已自主隔離。另輔導該校採取加強環境消毒、落實學生體溫監測、規範學生上課戴口罩並暫時停止大型活動等防疫措施，以避免疫情擴散。

桃園市衛生局提醒，流感病毒主要透過飛沫及接觸方式造成傳染，校園為人口聚集場所，易因處同一教室上課或頻繁接觸造成互相傳染，呼籲校園如有流感事件發生時應於第一時間通知衛生局或撥打防疫專線：0800-033355，將立即協助及輔導學校落實相關防治措施共同防疫。

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