台灣成人每4人有1人高血壓 醫生：3成患者不知罹病

2019-05-17 18:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕高血壓是最常見的慢性病，根據估計，台灣20歲以上成人中，每4人就有1人有高血壓，但醫師提醒，因無明顯症狀，高達3成以上的人不知自己已患病。

今天是「世界高血壓日」，醫學會們紛紛提醒民眾注意自己的血壓，也呼籲病患要配合醫師醫矚，要將血壓控制在範圍內，避免中風、心肌梗塞等風險。

根據衛福部死因統計，2017年直接因高血壓性疾病而死亡的民眾超過6千人，還不包括其它因高血壓引發的相關疾病。

台灣高血壓醫學會理事長、台大醫院心臟內科醫師王宗道指出，全台年過20歲以上的成年人，每4人就有1人罹患高血壓，但全台500萬名患者當中，卻有3分之1不曉得自己有高血壓。

他指出，一般人血壓應控制在140/90毫米汞柱以下，若經診斷為高血壓，血壓在160/100毫米汞柱以下者，可先透過限鹽、限酒、減重、戒菸、飲食控制、適度運動等生活方式調整，經觀察3個月後血壓仍未獲得控制，再用藥治療。

馬偕醫院心血管中心醫師李應湘指出，他曾有名病患才40幾歲、已經兩度中風，雖然用到5、6種藥物，但是血壓就是控制不下來。

李應湘說，腎臟在血壓的調控中扮演相當重要的角色，若腎臟交感神經過度活化，會導致腎素分泌增加，進而提升鈉再吸收作用、降低腎臟血流，導致血壓升高。

他指出，「高血壓導管」治療是從患者鼠蹊部以導管進入腎動脈後，以微能量降低末端過度活躍的交感神經活性，達到降低血壓的效果。

王宗道也提醒，治療高血壓的第一步是正確測量血壓，除了門診測量血壓、居家自行量測外，24小時連續血壓測量，可以測定一個人在日常生活中的平均血壓值及變動的情形，對於高血壓的診斷及評估幫助相當大。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法