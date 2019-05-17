要搶要快！「端午限定」免費龍舟親子體驗來了

2019-05-17 19:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕報名了嗎？超人氣的「端午限定」免費活動又來了！「鹿港慶端陽」系列活動為了讓非選手的一般民眾也可以體驗划龍舟，特別推出「龍舟親子體驗」，小朋友只要就讀國小四年級以上，就可以報名來體驗划龍舟。

許多人都只有在書本念過划龍舟，或是在電視上看到划龍舟，卻沒有真正划龍舟的經驗，因此，選在端午節前的假日時段，推出「龍舟親子體驗」，讓遊客不只是看龍舟，或是「陸上行舟」，而是可以真正到福鹿溪划龍舟。

這次活動由鹿港洛津國小負責承辦，今年將舉辦24梯，活動時間為5月25日、5月26日、6月1日、6月2日，場次時間為上午8點半、9點半、10點半，下午2點，下午3點，下午4點，每場網路報名15人，保留現場報名2人，網路可預約名額 360 人，目前已報名 約200多人，所剩名額有限。

洛津國小表示，因為龍舟體驗的龍舟，就是比賽用的龍舟，考量到坐下來必須雙腳要抵住前面的木板才會安全，所以，報名資格為國小四年級以上、65歲以下，也就是出生日期要在98年9月1日到43年5月25日之間，不論年紀參加體驗都要身穿救生衣，並有教練指導，也會有專業舵手協助，報名網址為 http://163.23.116.197/boat。

「鹿港慶端陽」是中台灣最有規模的龍舟盛事，也讓許多遊客對於龍舟體驗都非常感興趣，還有鹿港民宿業者就打出提前到鹿港住一晚，參加端午限定的龍舟體驗，最重要的是一年只一次，完全免費！

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