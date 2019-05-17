復育有成！東沙環礁發現龍王鯛幼魚 還找到超美的藍洞

2019-05-17 17:02

〔記者劉力仁／台北報導〕復育有成，東沙環礁國家公園發現新亮點：龍王鯛與藍洞，讓人驚艷台灣之美。

中華民國自然生態協會為台灣在生物多樣性和永續發展，特別與中央研究院生物多樣性研究中心合辦「2019年國際生物多樣性日: 里山、里川、里海系列演講暨特展」活動，並且檢視近年來台灣在生物多樣性保育工作成果。

中華民國自然生態協會理事長、中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修在東沙海域進行了25年生態調查，他表示，環礁潟湖內珊瑚礁從1998年大白化後，至今已恢復至珊瑚覆蓋率40至60%，魚群種類數量也逐年增加，2016年4月22日在外環礁水深25公尺處首次拍到60公分龍王鯛，到2018年共記錄5尾。

鄭明修表示，龍王鯛（又稱蘇眉魚、拿破崙魚），是珊瑚礁海域的明星物種，深受潛水客喜愛，2004年被華盛頓公約列入附錄Ⅱ，積極被列入國際性商業的保護。在台灣海域總數不超過30尾，農委會在2014年7月2日公告為保育類野生動物，與隆頭鸚哥魚是目前海水魚類惟二被列入的魚種。

鄭明修表示，4年來龍王鯛野生族群數量未見增加，目前只有在東沙環礁國家公園看到幼魚出現，代表在海巡署和國家公園管理處執法守護下，已經有希望復育成功。

此外，研究團隊潛水在去年首次發現東沙藍洞，比帛琉藍洞的景觀還要漂亮，並且在洞中近距離拍到約2公尺鯊魚，令潛水者十分震撼與開心。

鄭明修表示，東沙外環礁周圍一圈超過70公里，2018年9月2日前往東沙外環礁南邊在水深15公尺處發現至少3個洞口，潛入後發現底部相通，而且洞底十分寬廣，再往深處平行洞寬超過10公尺，第一次就遇見白邊真鯊，令人驚喜，海洋食物鏈最高階者出現，也是生態系統變好的指標。

鄭明修表示，連續3年在同一海域也看到成群海豚出現，意味著此處有豐富的小魚群被海豚當作食物，這是過去20年來未曾見過的景觀。顯示近3年來海巡署強力執法驅離外籍船隻入侵盜採，讓大型珊瑚礁魚類得以繁衍長大，展現台灣之美。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法