花蓮禿山有救了？ 法院：金昌石礦應先做環差報告

2019-05-17 18:54

〔記者張文川／台北報導〕曾出現在環境紀錄電影《看見台灣》中、光禿禿的花蓮秀林勇士山，進一步開發計畫受阻。當地第三座礦場「金昌石礦」，3年前因環評通過後逾8年才開工，環保署發函要求金昌進行環境差異評估報告才能開工，金昌提起訴願，行政院訴願會撤銷環保署函；環保團體不服，提起行政訴訟，台北高等行政法院今認為，應依法先做環差，撤銷行政院的訴願決定，可上訴；意即，法院認為金昌必須先做環差報告，否則不能開工。

《看見台灣》中最震撼人心的場景之一，就是秀林勇士山山頂上一片光禿禿的山頭，被譏為「現代愚公移山」，當地原本就有台泥公司的寶來、合盛原石礦2處礦場，同屬台泥的金昌石礦如果也加入開採，3座礦場的總面積將高達253.74公頃，成為全國最大的聯合採礦區。

金昌石礦在2008年有條件通過環評，2009年4月經濟部核定為礦業用地，2017年1月金昌向經濟部申報開工、換發礦場登記證，經濟部隔月同意金昌沿用原礦場名稱開工，並換發礦場登記證。

台灣蠻野心足生態協會、地球公民基金會以公益團體身分取得環評法的公民告知與公民訴訟資格，2環團認為，環評通過已逾8年，依照環評法第16條之1，超過3年才開發，必須進行環差。環保署2016年12月發函要求金昌應辦理環差，以及對策檢討報告。

金昌不滿環保局的命令，向行政院提起訴願。訴願審議委員會認為，環保署應尊重目的事業主管機關經濟部所提出的開工許可認定與意見，因此決定撤銷環保署函。2環團不服，提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定。

北高行政法院認為，經濟部2009年4月以「核定函」許可開發，金昌未於3年內開工，且通過環評審查至今逾10年，當地經蘇拉颱風摧殘，又經蘇花改路段炸山、開挖中仁隧道，這些都不在2009年環評說明書的評估中，環境現況已有變化。

環保署從而認定開發案應依環評法第16條之1規定辦理，處分命令金昌應提出環差分析與報告送交審查，未完成審查前不得開發，處分並無違誤，因此撤銷行政院的訴願決定。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法