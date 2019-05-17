驕傲！鳳梨外銷量佔全台3分之1 高樹鄉25日請你吃

2019-05-17 16:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉位於水源水質水量保護區，好山好水，水質甘甜，每個季節皆孕育出豐富的優質果物，其中鳳梨廣達1000公頃，今年至5月外銷量佔全台3分之1，傲視其他鄉鎮；鄉公所將於下週六（5月25日）舉辦「高樹鄉鳳梨芋頭農特產品推廣暨水資源宣導活動」，現場將提供鳳梨、芋頭免費吃。

高樹鄉鳳梨種植面積約1000公頃，廣受外銷市場歡迎，今年至5月全台出口鳳梨4萬餘噸中，就有1.2萬餘噸來自高樹鄉，佔了3分之1，傲視全國其他鄉鎮，舉凡金鑽鳳梨、冬蜜鳳梨、甜蜜蜜鳳梨、香水鳳梨、甘蔗鳳梨、蘋果鳳梨等各式品種，在高樹鄉都找得到。

高樹鄉芋頭則是南台灣重要產區，種植面積約400多公頃，為全國第3大，也是國內栽培歷史最悠久的鄉鎮之一，因而有「高樹芋」美名，不但芋梗長得高，芋頭更是碩大，不論在口感、風味及色澤上都獨具特色，每年5、6月份進入盛產期，此時的芋頭品質最好。

高樹鄉公所今天（17日）公布行銷活動內容，高樹鄉長王樹圍化身「阿圍師」主廚，介紹高樹鳳梨、芋頭料理的美食，包括芋粿、芋泥蛋糕、芋頭粽子、鳳梨米糕、鳳梨新丁粄、鳳梨竹筍蝦球等；並邀請縣員何春美、農糧署南區分署分署長姚志旺、高樹鄉代表會副主席陳美棉、高樹鄉農會理事長洪華進、屏東縣政府農業處技正吳振碩等人與現場來賓一起試吃，全場讚不絕口。

「2019高樹鄉鳳梨芋頭農特產品推廣暨水資源宣導活動」5月25日上午8點30分起，在鄉公所廣場舉行，現場準備當季水果鳳梨及芋頭，免費讓民眾品嚐，另有農特產品攤位展售，優質的鳳梨及芋頭也將做為摸彩品，更有免費芋頭粥，鄉公所歡迎民眾踴躍參加。

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