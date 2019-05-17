台南龍眼蜜產量歸零 今年蜂蜜評鑑停辦

2019-05-17 17:45

〔記者楊金城／台南報導〕今年暖冬造成龍眼、荔枝等蜜源植物開花率不佳，蜜蜂無花蜜可採，導致台南市龍眼蜜產量不到1成，為讓蜜蜂生存，拿蜜養蜂，等於今年龍眼蜜產量歸零，台南市農業局與蜂農開會後，決定今年台南龍眼蜜評鑑停辦。

南市農業局說，今年因全台蜂蜜銳減，農委會為協助蜂農降低成本，補助養蜂的砂糖費用，取消現行蜂箱救助每戶最高4萬9千元的天花板，蜂農餵飼蜜蜂所需之砂糖費用專案補助三分之一。

台南市農業局統計，台南市目前養蜂產銷班有18班133戶，箱數22198箱，全台第一，即日起蜂農可到戶籍地或流動放養地點所在地的公所申報登記養蜂事實申請砂糖補助。

農業局說，農委會研擬修正天然災害救助辦法，新增蜂群救助項目。取消現行蜂箱救助每戶最高4萬9千元的天花板，限期內依農糧署訂定之「農民從事養蜂事實申報登記制度」完成登記的蜂農，針對養蜂所需餵養之砂糖，辦理專案補助，補助額度為三分之一。

農糧署及農業金融局將洽保險公司研議養蜂產業保險。刷蜂機、搖蜜機等7種農機具納入農糧署小型農機具補助項目。

台南市往年都在6月舉辦龍眼蜜評鑑，去年龍眼蜜產量82萬公斤，農業局最近召開蜂蜜評鑑籌備會議，因蜂農表示龍眼蜜產量不足往年1成，且為維持蜜蜂的生存，只能使用那不足的1成蜂蜜及砂糖當蜜蜂的食物，等於今年無龍眼蜜產量，決定今年龍眼蜜評鑑。

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