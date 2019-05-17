南投山難頻傳 消防局計畫採購紅外線空拍機

2019-05-17 17:41

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣山高水長，縣內擁有40多座百岳，惟卻也頻傳山難，議員陳昭煜17日在議會質詢時關切縣內山難專業搜救人力及裝備是否足夠問題，並建議消防局採購無人空拍機輔助山難搜救；消防局長林聰吉表示，目前該局已有3台空拍機，明年將提計畫增購6台附紅外線的空拍機，以利山難或火場搜救。

陳昭煜表示，南投縣境山域相當多，是愛好登山者天堂，惟卻也頻傳山難，讓負責搜救的消防弟兄疲於奔命，甚至常冒著生命危險救援，此時消防弟兄是否受過專業的山難搜救訓練及裝備是否足夠就顯得特別重要。

陳昭煜強調，許多山難發生在陡峭的山崖，搜救過程危險性高且有死角，連直昇機都難以靠近救援，建議消防局應購置無人空拍機輔助搜救。

消防局長林聰吉表示，目前消防局第2、3大隊有40名受過專業山難搜救訓練的消防人員，另有40名義消也受過專業山難搜救訓練，今年也編列兩百多萬元經費添購各項搜救裝備。此外，目前該局也已有3台空拍機，計畫明年爭取經費購買功能較好的紅外線空拍機，希望在氣候及環境惡劣的山區搜救，更能派上用場。

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