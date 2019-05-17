嘉市文化公園共融遊戲場濺血 幼童被溜滑梯接縫處割傷

2019-05-17 17:40

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府在文化公園斥資千萬元整建的首座共融遊戲場再傳意外！市議員鄭光宏今天在市政總質詢時表示，昨（16日）傍晚一位5歲幼兒園男童，在共融遊戲場溜滑梯底部玩耍，起身時疑被溜滑梯接縫銳利處割傷頭皮，造成近8公分傷口，當場爆血，送醫縫針，質疑共融遊戲場啟用半年多，已發生數起意外，為保障民眾安全，市府應全面總體檢。

市長黃敏惠答詢說，公園除營造特色，最重要就是安全，如發生意外受傷，讓人看了都不忍心，除要求加強遊樂設施檢查，也會全面體檢。

鄭光宏說，共融遊戲場於去年10月啟用，當時市府強調每項遊具都符合CNS國家標準，遊具與遊具間的安全距離及墜落高度也通過TAF認證；但2天後，發生「玩童自行車」軸心斷、螺絲鬆，造成一位女童摔飛傷，不久又發生一位男童玩「大轉盤」摔斷手，啟用後一週內，連續發生2起意外。

鄭質疑，當初市府是如何驗收的？ 另依據「兒童遊戲場設施安全管理規範」，共融遊戲場管理人是誰？有無按規定每日進行遊戲場及設施目測檢查工作／每月填寫自主檢查表？

對此，嘉市府公園管理科長陳嘉麗說，今天下午會派員現場了解，如需維修將請廠商立即處理；當初依政府相關規定辦理驗收；逢週六日或人潮多時，都派管理人員加強現場安全管理；公園有投保公共意外責任險，會協助後續處理。

鄭光宏說，黃敏惠回鍋擔任第3任市長，面對兒童遊具意外頻傳，期盼公園升級2.0同時，最基本的遊具安全一定要先落實，並全面盤點清查各綠地、公園兒童遊具的安全性。

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