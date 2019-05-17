消基會檢測10件孩童玩具積木 3件不符相關規定

2019-05-17 17:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕孩童常玩的積木玩具，近年有不少開始採用磁性材質，若孩童不慎吞下肚，恐危及孩童安全。為確保市售「積木玩具」品質及安全，經濟部標準檢驗局與消基會合作，今年2月間在國內各大商品網路平台販售通路，隨機購樣10款「積木玩具」進行檢測，並於今日公布檢測結果，共有3件有不符規定情況。

小孩常玩的積木玩具，材質主要以木材、塑膠、矽膠、泡棉為主，不過近年有些積木開始採用具磁性材質生產，雖然可以增加樂趣，卻也產生困擾；美國曾有一名2歲男童，不慎吞下兩粒玩具磁性零組件，導致腸道扭曲，送院搶救5分鐘後不治。

經濟部標檢局組長賴杰俊表示，這次與消基會合作進行積木玩具品質項目，包含物理性測試、化學性測試、商品檢驗標識、中文標示等；當中化學性測試全都合格，物理性測試1件不合格、商品檢驗標識1件不合格、中文標示3件不合格。

物理性不合格是LILENG142片裝迷你磁力片，該商品未標示適用年齡及使用警語，採3歲以下兒童檢測標準進行檢驗發現，該玩具會完全沒入小朋友開口及喉嚨，有造成兒童誤吞後窒息風險，不符合3歲以下兒童使用規定。依國際經驗，多塊磁性零組件進入孩童身體，也容易造成腸道黏附、扭曲意外。

商品標示不符也是LILENG142片裝迷你磁力片，不合格行為是「無商品檢驗標識」。中文標示不合格則有「軟積木」、「123捏疊樂軟質積木」、「LILENG142片裝 迷你磁力片」。

賴杰俊表示，品質項目不合規定，已請業者下架，且其未標示商品檢驗標識，經查證逃避檢驗屬實，將依「商品檢驗法」法第60條第2項規定，處25萬至250萬罰鍰。中文標示不符合規定也依商標法要求業者限期改善，屆期不改正可處10萬至100萬元罰鍰。

消基會提醒家長，選購玩具時應認明有貼附「商品檢驗標識」商品再行購買，並注意是否貼附詳細中文標示，並詳閱讀商品適用年齡、注意事項、警語及使用方法等標示內容；選擇適合年齡玩具供幼童玩耍使用，以避免不必要傷害；磁石玩具、文具並不適合幼兒玩耍、使用，建議家長選購時應特別注意；勿讓嬰幼兒將玩具放入口中或啃咬，以防攝入「塑化劑」或「重金屬」等有害物質，危害兒童健康等。

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