東縣府投千萬 原青打造「TTStudio聲音部落」錄音室

2019-05-17 17:13

［記者黃明堂／台東報導］台東的原住民特別會唱歌，台東縣政府投入1095萬元建置「TTStudio聲音部落」錄音工作室，正在草擬營運模式，除了培育音樂人才，也將供民眾付費錄製專輯。

台東縣長饒慶鈴昨天進入錄音間體驗錄音流程，錄下東縣7大族群的招呼語、下班叮嚀詞及縣府總機問候、TTICC系列行銷宣傳短片口白等，初體驗讓她覺得新鮮，對錄音品質讚不絕口。

饒慶鈴表示，錄音室不是由建築師設計的，而是由一群喜愛音樂的台東在地部落青年，接受聲學、聲音工程等訓練後，動手打造隔音牆、地板，都是他們親手設計並施工打造而成，未來正式營運後，可提升在地錄音專業技術並擴大音樂產業，促進原民產業的發展。

饒慶鈴說，台東原住民朋友的好歌喉眾所皆知，阿妹、A-LIN、紀曉君、舒米恩Suming、王宏恩、桑布伊等等都是部落好聲音，但是在台東缺乏好的錄音設備，縣府向花東基金及原民會爭取千萬補助，打造專業級的錄音空間，為台東培育更多的音樂人才。

縣府原民處指出，光是錄音設備就花費510萬元，是相當專業的，縣府已啟動錄音人才培訓課程，二期共培訓出16位錄音師，再透過試營運方式提供10組名額讓民眾進場試錄。

原民處說，目前正在草擬營運管理模式，未來將採使用者付費方式，讓民眾也能在專業空間錄製聲音。

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