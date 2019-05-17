新北自造者嘉年華 週末兩天來當自造王

2019-05-17 17:05

〔記者何玉華／新北報導〕新北市勞工局舉辦的「2019新北自造者嘉年華」明（18）日起在新北市民廣場進行2天活動，以科技、工業、藝術、家政4大展區為展示主軸，融合數位自造與傳統手工具的作品，集結70攤自造者作品，讓參觀者可以體驗動手做的樂趣。

勞工局長陳瑞嘉指出，這次活動展區以職類區分，除了較為人熟悉的無人機、機器人以及3D列印等科技應用外，藝術主題展區包含自製電子樂器、音響、金工、木工以及篆刻等作品，內容豐富具人文氣息。另一大亮點則是由自造者以紙箱材質打造的土地公大型裝置藝術，結合新奇的腦波求籤裝置，藉由腦波感測儀器連結電腦求籤問運勢，開放市民體驗。

勞工局指出，自造者嘉年華18、19兩日的活動時間從早上10點到下午5點，市長侯友宜將於18日上午11點出席開幕儀式，為自造者團隊精心製作的土地公大型裝置藝術揭幕，還會體驗腦波求籤裝置。

活動現場規劃「自造孩子王」自造KID體驗區，包含紙箱積木王、減塑桌遊王和雷射神槍王等遊戲項目，讓兒童在玩樂中發現創造的樂趣；現場還有闖關活動，只要到6個參展單位完成體驗集章，就可以獲得限量款迷你魔術方塊鑰匙圈。19日有「環保紙箱變形金剛」主題競賽，由大小朋友打造最帥氣的變型盔甲裝備。

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