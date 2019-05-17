金門大膽島海漂豬內臟 檢出非洲豬瘟病毒

2019-05-17 16:10

〔記者吳正庭、簡惠茹／金門報導〕金門縣政府表示，14日在大膽島海灘附近發現境外海漂至岸際豬隻殘體，經查為豬內臟，經金門防疫所採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，今天檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100%。

縣府表示，海漂豬廢棄物地點大膽島周邊半徑3至5公里內並無任何養豬場，縣內各養豬場豬隻也無異常死亡現象，將會持續密切注意轄區內豬場動態，全縣豬隻產銷正常。

縣府指出，防疫所於14日接獲海洋委員會海巡署金馬澎分署第9岸巡隊通報，於烈嶼鄉大膽島中央海灘發現1只疑似飼料袋內裝著境外海漂豬隻內臟、豬皮等物，防疫所派員赴現場執行檢體採樣、焚化掩埋作業，並進行消毒。該檢體經家畜衛生試驗所（畜衛所）以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，結果呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。

縣府指出，大膽島駐軍民生物資均屬單向輸入，島上無飼養豬隻，境外海漂豬棄置地點周邊半徑3至5公里內也無養豬場，且大膽島也沒有任何與豬肉產品有關之行業，為保障境內地方產業安全，仍請烈嶼鄉公所獸醫師對轄區內養豬場進行臨床訪視，加強防疫措施。

縣府表示，金門地理位置非常接近中國出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現境外死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。此次個案已針對在大膽島接觸到該境外漂流豬廢棄物的人員、車輛、器械執行消毒措施。

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