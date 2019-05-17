明起會考中投區少2034人 去年違規前3名勿再犯

2019-05-17 16:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中教育會考將於明後兩天，即18日及19日登場，儘管下雨，南投縣考生下午仍踴躍看試場，去年會考中投區會考主委張正彥表示，明後兩天考生除沈著應考，更應避免違規而遭扣分，而去年違規前3名分別為：提前翻題本或逾時仍作答、帶有傳輸、通訊等功能物件進試場、電子表發出響聲，今年切記不要再犯。

今年國中教育會考中投區考生共有3萬2864人，比去年3萬4898人，減少2034人。其中台中市去年2萬9765人，今年則為2萬7740人，今年減少2025人，而南投縣去年5000人，今年報考人數為4754人，減少246人。其他共同就學區域等人數，今年報考人數為370人。

南投縣今年的4754名考生將分8個考場應考，包括：草草屯商工、南投高中、南投高商、中興高中、暨大附中、埔里高工、竹山高中、水里商工，下午3點到5點開放看考場，儘管埔里等多個地區下著雨，考生仍踴躍前往看試場。

去年中投區國中教育會考主委、暨大附中校長張正彥表示，考生今天下午3點到5點看考場，除看考場位置，也應注意18、19日考試時間表，了解各考試科目的鐘聲提示、考試時間等規定，避免發生提早翻開試題本作答等違規事件而被扣分。

張正彥也說，去年中投區考生違規行為的3名，第一名是提早翻題本書寫、畫記、作答，或考試結束後逾時作答；第二名攜帶智慧型手錶、智慧手環等及其他具有傳輸、通訊等物品進入試場；第三名則為考生電子錶於應試過程中發出聲響等。上述的違規行為，今年的考生千萬不要再犯，以免冤枉被扣分。

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