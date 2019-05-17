醫訊》緊身運動服看似很Man 可能潛藏精蟲殺機

2019-05-17 16:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名36歲男子熱愛騎公路車，時常一騎就超過5個小時，但因精蟲的濃度活力始終未能達標，婚後3年來始終無法如願得子；後來經追查證實，原來是精液中出現白血球有嚴重細菌感染，在接受抗生素治療後，終於和愛妻透過試管嬰兒療程，順利有了愛的結晶。

艾微芙國際生殖醫學中心總監醫師盧凡表示，現代不孕夫婦的比例增加，女性不孕愈來愈受到重視，但是男性精蟲不佳的問題卻愈來愈嚴重。據統計，男性精蟲的健康程度無論在東方或西方都嚴重下降，台灣男性精蟲合格良率現在只剩下4％，從前不孕症由男性造成的原因只佔約30%，現今已升高到45%，已經高於女性因素的40%。

盧凡指出，男性精蟲的良率衰退如此快速，第一個原因可能是環境中充滿了各種可能傷害精蟲的荷爾蒙，包括食品包裝毒素、工業廢料及廢氣、海洋污染、地球暖化等；第二個原因是工作壓力，或是在不良和過熱的環境中工作；第三個原因可能是層出不窮的食品安全問題，塑化劑、過期或變質的食物等。

盧凡表示，精蟲品質不佳有時會跟感染有關，因為白血球會釋放活性含氧物（ROS）導致精蟲弱化並損害遺傳物質。像是跑步、騎公路車等運動穿著緊身的運動服，看起來很Man，但小心帥氣的背後可能潛藏精蟲殺機。研究顯示，自行車選手出現性功能障礙、泌尿道症狀的情況，並沒有比跑步、游泳選手來得嚴重，但自行車選手的確較容易產生會陰麻麻的感覺，不管是用哪種自行車坐墊，情況都是一樣。

另外，盧凡也提醒，台灣人很愛泡溫泉，男人在還沒有生小孩以前，建議最好不要經常泡溫泉，由於睪丸遠離身體，用陰囊垂吊在體外且表皮皺皺的主要作用是散熱，精蟲怕高溫，若精蟲生長不好，對勃起功能也會有影響，睪丸溫度最好低於體溫的3至5℃，太高就不利精蟲的健康，所以泡溫泉時每泡3到5分鐘，最好就要起來透透氣後再泡，且盡量穿著通風的褲子。

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