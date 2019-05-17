建築大師貝聿銘辭世 代表作「路思義教堂」獲頒國定古蹟

2019-05-17 15:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美籍華裔建築大師貝聿銘今辭世，享嵩壽102歲，其設計的「東海大學路思義教堂」是代表作品之一，上月在他生日當天，教堂獲頒國定古蹟證書，今天許多東海學生一早到教堂緬懷大師，校方計畫舉辦建築紀念展。

東海建築系主任邱浩修表示，東海路思義教堂是貝聿銘為台灣、東海留下的重要文化資產，使用混凝土素材，過去多呈現剛硬的形象，而教堂外觀以優美曲面的方式呈現，如同上帝的手或是方舟的意象，展現宗教上的意象精神。

貝聿銘曾三度到東海大學，設計路思義教堂，並參與校園規畫，邱浩修說，貝聿銘原本規劃路思義教堂採磚造設計，也曾考慮採木造、鋼構設計，最後確定以混凝土建築，反映工程學、美學與創意概念的完美結合。

邱浩修說，貝聿銘把光影運用到建築發揮到淋漓盡致，路思義教堂的設計使光線自建築上方傾瀉而下，吸引人的視線自然往上，把建築當作光的容器，是貝聿銘展現建築與人跟自然之間很重要的中介，意象表達或是建築成就相當高。

東海大學校長王茂駿2年前訪美，特地拜訪貝聿銘，校方今天表示將舉辦建築紀念展，紀念建築大師貝聿銘，而建築系在課程上，也有開設類似相關的課程，向一代建築大師致敬。

今天貝聿銘辭世消息傳出，不少東海學生撐傘到路思義教堂緬懷大師，食品科學系的張惟中說，路思義教堂的建造設計具有「上帝之手保護人民之手」的意涵，校內許多重要典禮都會在教堂內舉辦，對學生來說，在教堂受獎是很榮耀的事。

文化部上月公告路思義教堂，從直轄市定古蹟升格為國定古蹟，1963年落成，見證台灣歷經美援及二戰後冷戰對抗時期，對台灣的宗教史、政治史、教育史均具有重要意義，其在空間體驗、結構系統、材質美感，融合傳統與現代的建築美學及設計思維，具備現代建築的典範性和價值。

文化部指出，教堂設計者之一貝聿銘、實際執行的陳其寬建築師及前期參與者張肇康，對古典形制的活用、對新興結構的探索，以及對傳統精神的表現，達到最高境界；結構工程師鳳後三精確的結構計算與大膽的技術實驗，更是支撐路思義教堂設計實踐的重要功臣。

路思義教堂從市定古蹟升格為國定古蹟僅1年半，是目前為止最快由直轄市定升格為國定古蹟之案例，東海大學也成為全國校園中有國定古蹟的三所學校之一。

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