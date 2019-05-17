中興新村臭豆腐老店4/28爆集體吐瀉 衛局：還在檢驗

2019-05-17 15:35

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「檢驗結果不公布了嗎？」上月28日中興新村臭豆腐老店，發生數十名顧客上吐下瀉情況，縣衛生局採檢體送驗逾半月，民眾質疑衛生局故意不公布，衛生局今澄清，採相關人員檢體、邀專家學者協助調查，調閱病患的病歷等工作一直在進行中，一有結果會對外公開說明。

中興新村的一家臭豆腐老店，是有顧客網友是在上月28日吃過該店的臭豆腐、泡菜、紅 茶等食物飲料後，陸續有人出現上吐下瀉和發燒症狀，有小朋友還因症狀嚴重轉院治療。

「南投人聊天室」等地方臉書社團PO文，指他帶朋友到中興新村遊玩，一行人去這家臭豆腐店吃了豆腐和紅茶等飲料後，即陸續出現拉肚子，他探詢有無網友跟他一樣，結果回應出現相同症狀的有數十人，還有小朋友症狀較嚴重而轉院治療。

這個禮拜已有多名網友在臉書社團PO文，質疑衛生局故意不公布結果，也批評「檢驗作業牛步化」。有網友還持續在最早在臉書社團的吳姓網友PO文留言，有人說業者有後山，也有人強調「忍耐的時間越久，爆發力就越大，下週若還沒有結果，就集體去抗議，看是誰在隻手遮天！」

衛生局今日特別澄清，該局針對該事件調查程序從未停歇，從通報疑似食品中毒案開始，就積極進行相關行政調查程序，包括前階段食材及相關環境檢體採檢送驗，並受理民眾陳情登記調查。前幾天更有專家學者南下協助調查，調住院病患病歷、繼續進行環境及相關檢體採證等作業，相關檢體刻正檢驗中。

衛生局說，相關檢驗結果都出爐後，衛生局會邀請專家學者就整個事件進行研判，屆時會儘快對外公開說明。

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