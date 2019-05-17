中市三民西至建北路段東興路通了！ 節省10至15分

2019-05-17 15:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在13期市地重劃的三民西路至建國北路的東興路今天通車，民眾不管從南屯或者是從南區走東興路，皆可直通，將省下10至15鐘的車行時間，更貫穿了市區內的北區及南區，建立更方便的路網。

市政府今天舉行13期市地重劃的三民西路至建國北路的東興路通車典禮，市長盧秀燕與眾多南屯及南區的市議員及里長都出席表示慶賀。

東興路是市區重要的道路，民眾從南屯走東興路，到三民西路就不通，或者是南區走建國北路就不通，民眾往往要繞道而行。

而此路段可讓南屯區的民眾直通往中山醫大及附醫，甚至可通到烏日高鐵站，南區則直通到台灣大道，接到漢口路及科博館，但因此路段未通，民眾尖峰時間就要多繞15分鐘，平時就要7到10分鐘。

盧秀燕表示，2月份在進行一項通車典禮時，就有議員反映，東興路目前只剩下不到1公里，希望市府儘快辦理通車，方便民眾往返。

由於此路段是13期市地重劃，地政局同意先行開闢，原本應該是年底才通車，提早今天就通車，提早半年。

地政局表示，東興路從三民西路至建國北路段，全長645公尺，寬20米，通車後連接南屯區南區，使東興路北至與台灣大道連通漢口路一段，等於銜接接到北區，南接到南區中山附醫、工學路，大慶火車站，甚至烏日高鐵站，不但方便民眾就醫及搭乘火車及高鐵，對中山醫大學生更為方便。

建設局為讓新開闢道路讓民眾行得更方便，同時進行三民西路及建國北路的路平。

市府先辦理道路的開闢，今天通車，民眾將省下10至15鐘的車行，更貫穿了市區內的北區及南區，建立更方便的路網。

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