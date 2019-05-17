大學甄試二階視訊面試 教部：可在離島偏鄉試辦

2019-05-17 15:12

〔記者林曉雲／台北報導〕大學個人申請入學統一分發昨天放榜，教育部今天表示，針對外界認為多元入學制度，恐對偏鄉或經濟弱勢的孩子不利、擔憂第二階段甄試的交通及食宿超出負荷，部分家長團體提出大學可採「視訊面試」之建議，教育部認為「視訊面試」可小規模在離島與偏鄉地區試辦，且須高中與大學彼此配合，以解決遠距面試所衍生的公平、公信疑慮。

此外，教育部也強調，若有相關資訊設備需求，教育部可提供協助，並將持續鼓勵大學透過個人申請第二階段甄試，給予各類弱勢學生優先錄取或加分等優待措施，提升其錄取機會，增加取才多元性；同時，讓社經地位弱勢但有潛力的優秀學生，能有機會藉由高等教育突破逆境向上流動。

108學年度首次將學測改為學生自由選考，大學於個人申請入學管道採計學測成績至多4科，鬆綁考科限制，教育部認為，學生增加了被看見的機會，大學配合調整選才工具，回歸學習歷程適性選才且有效降低招生缺額，創造雙贏結果。

根據大學甄選入學委員會資料，108學年度整體招生名額使用率（獲分發人數／招生名額數）為91.49％，較107學年度整體招生名額使用率81.30％，增加10.19個百分點；分發後的招生缺額計有4699個（不含原住民及離島外加名額），較107學年度招生缺額1萬489個，大幅減少5790個。

有關部分家長擔心因第一階段篩選通過人數增加，恐導致大量學生落榜等部分，教育部高教司強調，就整體報名考生的分發情形而言，108學年度通過第一階段篩選人數7萬1450人，獲分發人數5萬1517人，通過第一階段篩選考生分發率（獲分發人數／通過一階篩選考生人數）為72.1％，相較於107學年度通過第一階段篩選人數6萬3336人，獲分發人數4萬6648人，通過第一階段篩選考生分發率為73.65％，僅降低1.55個百分點，並無外界臆測今年有大批學生落榜的情形。

另有外界質疑個人申請管道不利弱勢學生升學，分析低收入戶、中低收入戶等經濟弱勢考生獲分發情形，106學年度有2408人報名，獲分發有1235人，至107學年度2419人報名，1256人獲分發，兩年間獲分發人數僅增加21人。而108學年度有3016人報名，1498人獲分發（佔報名總人數1.65％），較107學年度增加242人，增加幅度成長逾11倍之多，教育部強調此顯示今年個人申請管道相較於往年更有利於弱勢學生升學。又原住民考生108學年度獲分發人數986人，相較於107學年度841人增加145人，成長幅度顯著提升。

至於近期外界針對學測鑑別度、個人申請篩選倍率、志願數、第二階段甄試採團體面試等議題所提出之建議，教育部表示會持續蒐集各界意見，並請各大學、大學招生委員會聯合會及大考中心與各方評估討論。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法