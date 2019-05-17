屏東南州這家苦瓜種苗場 可提供上千公頃還供不應求

2019-05-17 14:52

［記者陳彥廷／屏東報導］南州40歲農友黃盛增16年前即隨父親經營明富種苗場，在地方小有名氣，以苦瓜育種為大宗，育出種苗可栽種1000公頃苦瓜園，由於成活率高，就算供應量極大，據估可達1000公頃，在市場上仍然是供不應求。

黃盛增原先於種子公司上班，10幾年前回來接續家中工作，曾獲全國模範農民的他指出，家中原本都是傳統經營方式，他回來後引進育苗技術，以穴盤苗自動填土及覆蓋種子進苗床自動噴水，成活率將近100%，他表示，10年來產量增加10倍以上，陸續增加苗床面積，現在將近1.3公頃，可育出14種苦瓜品種。

黃盛增是南州蔬菜產銷第一班班長，曾獲全國優良產銷班，從種子採集到育苗、栽培、嫁接到成長，一條龍生產管理模式，品質穩定，成活率將近100%，很多農民都喜歡種他們家的苦瓜苗，因此常供不應求；黃盛增說，他自種苦瓜留種苗，租了1點2公頃的農地專種苦瓜留種，他說，別人苦瓜到一定程度可以摘來銷售或食用，他家種苦瓜則是要留到完全成熟，所以特別碩大，每天請工人將熟透的苦瓜剖開取出種子，經洗滌後曬乾、冷藏可以長期使用，保存條件好，可以增加發芽率，為了品質穩定，全園採人工採粉，可以看到一條一條粗大的苦瓜吊在瓜棚上。

他說，就是要讓苦瓜更成熟才有價值，苗場以苦瓜、美濃瓜及高麗菜苗為主，明富種苗場目前可說是全台苦瓜品種最齊全的苗場，全國北中南東各地幾乎都有他家苦瓜苗的蹤跡，苗場大都客製化，消費者訂購才育苗。接受客戶指定預苗，而嫁接苦瓜苗更是他的專業，以砧木來說，中部喜歡用絲瓜，而南部以南瓜砧木為主。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法