身障體驗更同理 八里愛心教養院前進校園暖心交流

2019-05-17 14:32

〔記者周湘芸／新北報導〕八里愛心教養院「生命之美」列車巡迴校園已邁入第13年，今天再度前往五股區成州國小一同體驗地板滾球、輔具、性平企鵝娃娃DIY、輕黏土創作及潔牙體驗等活動，讓學生不僅感受到身障者對生命的熱愛，也在體驗活動中學習如何尊重身障者。

八里愛心教養院今天前往成州國小以輪標舞揭開序幕，成州國小合唱團則帶來「媽媽請原諒我吧」以及「clap your hands」，透過音樂讓雙方交流加溫。其中，成州國小5年級的江同學在活動中體驗地板滾球不斷受挫，他更懊惱地說「地板滾球原以為很簡單，結果竟然都丟不到！」但在院生阿傑的協助下技術隨即突飛猛進。

阿傑天生腦性麻痺，也患有嚴重的脊椎側彎，四肢萎縮，原本對生活沒有熱情，常自怨自艾，但在老師的鼓勵下體驗地板滾球運動，讓他重新燃起對生命的熱情，也樂於向別人分享。

成州國小校長王淑玲說到，八里愛心教養院讓學生們看見生命不同的面貌，透過體驗活動讓學生能夠換位思考、將心比心，同理了解身障者的不便，進而主動提供協助，讓社會更有溫度。

八里愛心教養院院長謝鑫敏則表示，「生命之美」列車主要是要展現身心障礙者對生命的熱忱，勇於發揮自我潛能，希望透過這個活動能夠讓院生有更多舞台，提升自信心及自我價值。

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