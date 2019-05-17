疫病》澎縣統計：今年疫情異常 腸病毒趨緩、流感增加

2019-05-17 14:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕氣候愈來愈熱！原本應該進入流行期的腸病毒，今年有減緩趨勢，但流感卻反其道而行，求診人數增加；根據澎湖縣政府衛生局統計，本週門診及急診流感人數都增加，學校、社區及軍營等都有零星個案。

原本農曆年後進入3月後，流感個案就會逐漸減少，但今年卻出現異常現象，根據澎湖縣政府衛生局統計，上週〈第18週〉澎湖醫療診所門診107人、本週〈第19週〉門診182人；上週急診48人、本週急診69人，A、B型流感約是各半，其中馬公國中13名學生流感，西嶼國中則因群聚性感染嚴重，因此自主性停課3天。

至於每年夏季進入高峰期的腸病毒，依規定國小3年級以下學童，每班同時出現2個以上腸病毒患者，就能宣布全班停課，但今年卻相當異常，目前全澎湖僅有1個班級停課；針對今年疫情異常現象，澎湖縣政府衛生局表示，流感因在台中、高雄都出現一波小流行高峰期，澎湖進入觀光旺季，疫情隨著遊客散播。

由於流感病毒主要透過飛沫傳播，造成上呼吸道感染，潛伏期1至4天（平均約2天），主要症狀為發燒、頭痛、肌肉痛、疲倦、流鼻涕、喉嚨痛及咳嗽等，大多數患者經就醫服藥、休養後會自行痊癒，但衛生福利部設定流行高峰期才免費施予克流感治療，今年情況反常，高峰期延後出現，卻必須自費購買克流感，引發民眾反彈。

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