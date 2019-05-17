雨勢驚人！竹北鳳岡國中停課 湖口國小週六校慶延期

2019-05-17 12:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市鳳岡國中因強降雨宣洩不及，經縣府指示，今天上午9點宣布停課，但考量家長上班，仍有20多名學生留校，由老師協助複習課業；另湖口國小因大雨沖毀學校圍牆，原訂18日歡慶112歲生日校慶活動，因雨臨時延後。

鳳岡國中表示，因學校位置比道路高，上午突降連續大雨，市公所和消防單位緊急協助提供擋水和抽水設施，為學生安全起見，縣府同意該校宣布停課，臨時無法返家的學生則留在學校，由老師幫忙複習功課；目前校園持續抽水中，但截至中午操場仍有積水。

另湖口國小因大雨造成部分校園圍牆傾倒，今天雖維持正常上課，但取消星期六（18日）校慶，請家長和社區民眾留意。

縣議員羅美文、陳栢維和湖口鄉民代表張衡堂等人今早現勘湖口國小水患，羅美文說，校園外排水溝有不明泡沫和刺鼻味，他懷疑是當地一家化學工廠排放廢水造成。

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