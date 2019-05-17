雨勢驚人！竹北鳳岡國中停課 湖口國小週六校慶延期

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市鳳岡國中因強降雨宣洩不及，經縣府指示，今天上午9點宣布停課，但考量家長上班，仍有20多名學生留校，由老師協助複習課業；另湖口國小因大雨沖毀學校圍牆，原訂18日歡慶112歲生日校慶活動，因雨臨時延後。
鳳岡國中表示，因學校位置比道路高，上午突降連續大雨，市公所和消防單位緊急協助提供擋水和抽水設施，為學生安全起見，縣府同意該校宣布停課，臨時無法返家的學生則留在學校，由老師幫忙複習功課；目前校園持續抽水中，但截至中午操場仍有積水。
另湖口國小因大雨造成部分校園圍牆傾倒，今天雖維持正常上課，但取消星期六（18日）校慶，請家長和社區民眾留意。
縣議員羅美文、陳栢維和湖口鄉民代表張衡堂等人今早現勘湖口國小水患，羅美文說，校園外排水溝有不明泡沫和刺鼻味，他懷疑是當地一家化學工廠排放廢水造成。
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鳳岡國中因今早突降連續大雨，竹北市公所和消防單位緊急協助提供擋水和抽水設施，為學生安全起見，縣府同意該校宣布今日停課一天。（記者廖雪茹翻攝）
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新竹縣竹北市鳳岡國中因今早突降連續大雨，竹北市公所和消防單位緊急協助提供擋水和抽水設施，為學生安全起見，縣府同意該校宣布今日停課一天。（記者廖雪茹翻攝）
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竹北市公所和消防單位緊急協助提供擋水和抽水設施。（記者廖雪茹翻攝）
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新竹縣湖口國小因大雨造成部分校園圍牆傾倒，星期六（18日）校慶延後辦理，縣議員羅美文、陳?維和湖口鄉民代表張衡堂等人今早現勘校園外排水溝有不明泡沫和刺鼻味。（記者廖雪茹翻攝）