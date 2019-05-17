新竹市暴雨成災未停班停課 網友到林智堅臉書留言

2019-05-17 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕新竹市一夜豪雨成災，網友紛紛在臉書上貼出災情，新竹市長林智堅在臉書貼出《請大家務必遵循第一線警消同仁指揮》一文，未料卻遭到網友留言灌爆，要求市長宣布停班停課。

根據中央氣象局資料顯示，新竹市清晨雨勢不斷，部分地下道傳出積水，民眾紛紛到新竹市長臉書留言要求停班停課，有網友留言「還不放嗎？」、「啊所以我可以休息了嗎」、「這種等級還不能算停班停課嗎？」

林智堅則在臉書貼文，中央氣象局已發布桃竹苗地區大豪雨特報，新竹市已調動抽水機進行搶救作業，請民眾安心。

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